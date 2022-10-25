Карин Жан-Пьер оценила назначение Си Цзиньпина на новый срок правления ЦК Китая.

В Белом доме выступили за продолжение американо-китайских контактов высшего уровня. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене Карин Жан-Пьер. Чиновница прокомментировала СМИ завершение XX съезда Коммунистической партии Китая и вопрос переизбрания председателя КНР Си Цзиньпина на его третий пятилетний срок, который он занимает на посту генерального секретаря Центрального комитета КПК.

Мы продолжим предпринимать усилия, направленные на то, чтобы поддерживать открытыми линии связи, в том числе на уровне лидеров. За последние 20 месяцев у нас было порядка пяти бесед с президентом Си. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Относительно возможной встречи между Байденом и Си Цзиньпина на полях предстоящего саммита G20 уточнила, что у Белого дома нет никаких сведений по поводу, которыми можно было бы поделиться с прессой. Карин Жан-Пьер добавила, что администрация Вашингтона не будет комментировать СМИ внутреннюю партийную политику КНР.

В Белом доме опровергли данные о проверке Маска в связи с его позицией по России и Украине.

Фото и видео: Белый дом

