Белый дом заявил о намерении Байдена переизбираться, несмотря на данные соцопросов

Карин Жан-Пьер рассказала о том, почему администрация не беспокоится об общественном мнении.

Белый дом заявил о намерении американского президента Джо Байдена переизбираться на новый срок правления в 2024 году, несмотря на данные социологических опросов. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель американской администрации Карин Жан-Пьер. Она оценила данные о том, что 75% сторонников Демократической партии не хотят видеть действующего лидера страны кандидатом на пост.

Напомним, что подобные сведения об общественной позиции были обнародованы в среду 27 июля после проведенного социологического опроса от службы SSRS по заказу телеканала CNN. Только 25% избирателей от Демократической партии поддерживают выдвижение Джо Байдена в 2024 году.

Мы не беспокоимся по поводу опросов. Президент четко говорил, что намерен выдвигать кандидатуру, но до этого еще так далеко, что думать об этом рано. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

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Фото и видео: Белый дом