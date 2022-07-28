Джон Кирби надеется на позитивных ход России по вопросе обмена гражданами.

Белый дом призвал Россию серьезно отнестись к предложению по заключенным. Такое заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при американской администрации президента Джо Байдена. Чиновник подтвердил, что несколько недель назад власти США сделали Москве "серьезное" предложение. При этом Джон Кирби не может раскрывать подробности, так как это негативно скажется на шансах реализации возможной сделки. В Белом доме рассчитывают, что Россия даст позитивный ход инициативе, чтобы два американца вернулись домой.

Президент и его команда готовы на экстраординарные шаги для возвращения домой наших людей. Мы это уже продемонстрировали в случае с Тревором Ридом. Это то, что мы делаем прямо сейчас. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Напомним, что американский телеканал CNN утверждает, что власти США согласны освободить российского предпринимателя Виктора Бута в обмен на своих граждан. Речь идет о Поле Уилане, который отбывает 16-летний срок по статье за шпионаж, а также спортсменке Бриттни Грайнер, которую судят по обвинению в контрабанде наркотиков.

Белый дом назвал смехотворными предположения о заражении президента США Байдена саудитами.

Фото и видео: Белый дом