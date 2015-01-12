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Белый дом назвал смехотворными предположения о заражении президента США Байдена саудитами

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Белый дом назвал смехотворными предположения о том, что в заражении президента США Джо Байдена могут быть причастны власти Саудовской Аравии. Соответствующие слухи про Джидду в рамках регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне прокомментировал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности американской администрации Джон Кирби. Чиновник заметил, что не понимает, откуда взялось подобное предположение и что побудило у прессы таким образом сформулировать вопрос.

Однако идея, заключающаяся в том, что другое государство намеренно попыталось бы заразить президента США вирусом, является просто совершенно смехотворной.

Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Джон Кирби напомнил СМИ о том, что предположение о причастности саудитов к заражению ковидом американского лидера не подкрепляется никакими данными.

США не намерены продавать нефть из резерва, когда истечет установленный Байденом срок.

Фото и видео: Белый дом

Теги: белый дом, ближний восток, джон кирби, саудовская аравия
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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