США не намерены продавать нефть из резерва, когда истечет установленный Байденом срок

Брайан Диз рассказал о "мостике", по которому идут американские частные энергокомпании.

США не намерены продавать нефть из своего стратегического резерва, когда истечет установленный в марте американским президентом Джо Байденом срок. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами в Белом доме сделал руководитель Национального экономического совета при администрации Вашингтона Брайан Диз. Корреспонденты попросили эксперта оценить данные о том, будут ли власти страны и далее реализовывать по одному миллиону баррелей нефти в сутки осенью. Спикер объяснил прессе, что график продаж энергетических ресурсов тщательно спланирован.

Мы не намерены продолжать заниматься этим. Нам нужно, чтобы частный сектор пришел и обеспечил добычу нефти. У нас есть этот ресурс, и он играет важную роль, но он не предназначался в качестве постоянного решения. Брайан Диз, глава Национального экономического совета США

Брайан диз напомнил о том, что в начале 2022 года вашингтонская администрация провела консультации с руководством американских нефтяных компаний. Белый дом призвал их увеличить добычу углеводородов. От ряда представителей энергетической отрасли чиновники услышали сведения о готовности увеличить показатели примерно на миллион баррелей ежедневно к октябрю.Продажа нефти из стратегических запасов США является лишь мостом к упомянутому периоду.

Заболевший коронавирусом Байден планирует вернуться к работе в очном режиме к концу недели.

Фото и видео: Белый дом