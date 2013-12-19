Заболевший коронавирусом Байден планирует вернуться к работе в очном режиме к концу недели

Заболевший коронавирусом в конце прошлой недели американский президент Джо Байден планирует вернуться к полноценной работе в очном режиме к концу текущей недели. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках общения с местными журналистами в Белом доме.
Надеюсь вернуться на работу в очном режиме к концу текущей недели. Я чувствую себя хорошо, хотя голос у меня все еще хриплый. Думаю, я нахожусь на пути к полному выздоровлению.
Джо Байден, президент США
Напомним, что в четверг 21 июля пресс-служба Джо Байдена объявила о том, что политик заболел COVID-19. Согласно официальной информации от лечащего врача президента США Кевина О"Коннора, заболевание у пациента протекает в легкой форме. На текущий момент лидер Белого дома идет на поправку, осложнений у него нет.
Байден надеется, что экономика США не войдет в рецессию.
Фото и видео: Белый дом
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