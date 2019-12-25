Байден надеется, что экономика США не войдет в рецессию

Глава США рассказал о возможном понижении ВВП.

Американский президент Джо Байден надеется, что экономика страны не войдет в рецессию. Соответствующее заявление глава государства сделал во время общения с местными журналистами. Лидер Белого дома отметил, что сейчас фиксируется низкий уровень безработицы. По вопросу грядущего выпуска информации о ВВП США, политик не исключил, что граждане увидят некоторое снижение.

Мы не будем в рецессии…Но я не думаю, что мы увидим рецессию. Я надеюсь, что мы перейдем от быстрого роста к устойчивому росту. Джо Байден, президент США

Нуланд: США нужны поставки нефти России на мировые рынки.

Фото и видео: Белый дом