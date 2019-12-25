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Байден надеется, что экономика США не войдет в рецессию
Сегодня, 7:45
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Байден надеется, что экономика США не войдет в рецессию

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Глава США рассказал о возможном понижении ВВП.

Американский президент Джо Байден надеется, что экономика страны не войдет в рецессию. Соответствующее заявление глава государства сделал во время общения с местными журналистами. Лидер Белого дома отметил, что сейчас фиксируется низкий уровень безработицы. По вопросу грядущего выпуска информации о ВВП США, политик не исключил, что граждане увидят некоторое снижение. 

Мы не будем в рецессии…Но я не думаю, что мы увидим рецессию. Я надеюсь, что мы перейдем от быстрого роста к устойчивому росту.

Джо Байден, президент США

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Фото и видео: Белый дом

Теги: белый дом, ввп, джо байден, рецессия, экономика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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