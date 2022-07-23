Нуланд: США нужны поставки нефти России на мировые рынки

Она объяснила, каким должно быть ограничение предельной цены на российское топливо.

США нужны поставки нефти России на мировые рынки. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд на ежегодном форуме на площадке Аспенского института.

По ее словам, в противном случае нехватка нефти приведет к новому росту цен в стране. Нуланд объяснила, каким должно быть ограничение предельной цены на российское топливо. Она считает, что необходимо ограничить прибыль с продажи нефти для Москвы, но сохранить для нее стимул продолжить поставки на мировые рынки.

Ранее Байден назвал способ снизить стоимость топлива в США.

Видео: The Aspen Institute