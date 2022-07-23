Байден назвал способ снизить стоимость топлива в США

Президент США Джо Байден назвал способ снизить стоимость топлива в стране. Об этом он заявил во время совещания с помощниками по вопросам экономики.
Байден отметил, что расценки на бензин в США остаются высокими, а темпы их снижения недостаточно быстрыми. Он напомнил, что в прошлом месяце убедил партнеров установить глобальный потолок цен на нефть из России.
Это позволит увеличить предложение и снизить доходы России.
Джо Байден, президент США
Также американский лидер предложил наращивать добычу и высвобождение нефти из стратегического резерва, чтобы снизить стоимость топлива.
Ранее мы сообщали, что Белый дом не видит необходимости временной передачи власти от Байдена вице-президенту США.
Видео: White House
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