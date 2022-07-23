Байден назвал способ снизить стоимость топлива в США

По его словам, расценки на бензин в стране остаются высокими.

Президент США Джо Байден назвал способ снизить стоимость топлива в стране. Об этом он заявил во время совещания с помощниками по вопросам экономики.

Байден отметил, что расценки на бензин в США остаются высокими, а темпы их снижения недостаточно быстрыми. Он напомнил, что в прошлом месяце убедил партнеров установить глобальный потолок цен на нефть из России.

Это позволит увеличить предложение и снизить доходы России. Джо Байден, президент США

Также американский лидер предложил наращивать добычу и высвобождение нефти из стратегического резерва, чтобы снизить стоимость топлива.

Ранее мы сообщали, что Белый дом не видит необходимости временной передачи власти от Байдена вице-президенту США.

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