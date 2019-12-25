Белый дом не видит необходимости временной передачи власти от Байдена вице-президенту США

Карин Жан-Пьер не стала отвечать на уточняющие вопросы СМИ.

Белый дом не видит необходимости временной передачи властhttps://piter.tv/event/Bajden_sdal_polozhitelnij_test_na_COVID_19/и от американского президента Джо Байдена вице-президенту США Камале Харрис. Соответствующей информацией с журналистами в рамках регулярного брифинга в Вашингтоне поделилась официальный представитель администрации США Карин Жар-Пьер. Корреспонденты попросили чиновницу уточнить ситуацию из-за заражения лидера США коронавирусной инфекцией. В СМИ спросили, ожидается ли временная передача власти в том случае, если состояние пациента ухудшится.

У президента слабо выраженные симптомы. Он в состоянии заниматься делами американского народа из своей резиденции. И именно это сейчас имеет значение. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что в ноябре 2021 года Джо Байден, в соответствии с конституцией, временно передал свои обязанности президента США вице-президенту на период, пока находился под наркозом в госпитале. Это произошло во время плановой медицинской процедуры.

Байден сдал положительный тест на COVID-19.

Фото и видео: Белый дом