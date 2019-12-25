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Байден сдал положительный тест на COVID-19
Сегодня, 7:03
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Байден сдал положительный тест на COVID-19

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В Белом доме рассказали о состоянии политика.

Американский президент Джо Байден сдал положительный тест на COVID-19. Об этом рассказала в рамках регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне официальный представитель администрации США. Карин Жан-Пьер уточнила, что утром у политика был выявлен ковид. Чиновница добавила, что ПЦР-тест от 20 июля показал отрицательный результат.

Этим утром президент Байден сдал положительный тест на COVID-19.

Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

В администрации США подчеркнули, что президент полностью вакцинирован, а также прошел ревакцинацию. Сейчас политик "испытывает очень умеренные симптомы". Карин Жан-Пьер добавила, что глава страны собирается работать в удаленном формате до того времени, пока тест не покажет отрицательное значение. В Белом доме будут ежедневно отчитываться о выполнении обязанностей.

В Конгрессе США считают, что интерес к Украине может со временем угаснуть.

Фото и видео: Белый дом

Теги: белый дом, джо байден, карин жан-пьер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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