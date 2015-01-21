Рубен Гальего рассказал, что законодателям США нужны значимые успехи ВСУ в конфликте.

В Конгрессе США считают, что интерес к Украине может со временем угаснуть. Соответствующее заявление сделал в рамках выступления на ежегодном форуме по безопасности, организованного в штате Колорадо Аспинским институтом, представитель Палаты представителей от Конгресса США Рубен Гальего. Он рассказал о своей озабоченности усталостью законодателей от помощи киевскому режиму. Это произойдет на фоне отсутствия значимых успехов со стороны ВСУ в конфликте с Россией.

Если сохранять поддержку, они смогут выстоять и дать отпор. Но я опасаюсь того, что со временем, если мы не увидим крупных побед, многие члены Конгресса <...> почувствуют, что все идет не так, как надо, и постепенно их интерес будет угасать. Рубен Гальего, конгрессмен

Председатель подкомитета по разведке и специальным операциям комитета по делам Вооруженных сил Рубен Гальего уточнил, что те лидерские качества, которые демонстрирует президент Джо Байден, в вопросе объединения Конгресса в поддержке украинской стороны, сейчас имеет определяющее значение. Также поддержка продолжает оказываться за счет выступления в Конгрессе украинских парламентариев, общественности, лично Владимира Зеленского и его супруги Елены.

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Фото и видео: YouTube / The Aspen Institute