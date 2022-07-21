Бернс: ЦРУ не уязвимо для разведки РФ на фоне отстранения главы СБУ

Глава разведки США рассказал о сотрудничестве с украинскими спецслужбами.

Глава ЦРУ (Центрального разведывательного управления США) считает, что американское управление не уязвимо для российской разведки на фоне отстранения главы СБУ (Службы безопасности Украины). Таким мнением Уильям Бернс поделился с ведущим ежегодного мероприятия в Колорадо, посвященного безопасности. Форум организован Аспенским институтом. Гостя попросили оценить отстранение от должности Ивана Баканова.

Я могу говорить лишь от лица ЦРУ, но мы тесно работаем с нашими украинскими партнерами, я регулярно разговариваю с ними. ЦРУ ведет себя очень осторожно, как и со множеством других партнеров, но в данном случае - особенно. Уильям Бернс, глава ЦРУ

Эксперт подчеркнул, что уверен в том, что созданные партнерские отношения с украинскими властями эффективны. ЦРУ делятся большим количеством разведывательных данных с местными спецслужбами и чиновниками, которые впоследствии действенно используются в конфликте.

Директор ЦРУ признался, что поседел из-за переговоров с русскими.

Фото и видео: YouTube / The Aspen Institute