Белый дом заявил о готовности США участвовать в реконструкции Газы

Джейк Салливан прокомментировал призывы Вашингтона к руководству еврейского государства.

В американской администрации при президенте Джо Байдене готовы принять участие в реконструкции и восстановлении сектора Газа. С таким утверждением выступил на регулярном брифинге с журналистами помощник главы Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Он выступил перед СМИ на борту самолета главы государства во время перелета из Вашингтона в Париж. Иностранный чиновник заметил, что в процессе также готовы участвовать арабские страны и остальной мир.

.... Видение будущей стабильной Газы, которая не является платформой для террора, где люди защищены, где есть возможность для гражданского населения Газы получить помощь и восстановление, чего оно так сильно заслуживает. Джейк Салливан, помощник главы США

Белый дом заявил, что курс США в отношении Тайваня не изменился.

Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News