Джейк Салливан оценил интервью президента США для The Time.

Внешнеполитический курс американской администрации в отношении Тайваня не изменился, а власти страны по-прежнему придерживаются политики "одного Китая". С таким утверждением выступил на регулярном брифинге с журналистами помощник главы Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Иностранный чиновник ответил на вопросы СМИ, находясь на борту самолеты главы государства, который вылетел из Вашингтона в Париж.

В том же самом интервью, а может быть, даже в том же абзаце президент сказал, что в политике не произошло никаких изменений. США поддерживают политику "одного Китая" <...>, он был последовательным и убедительным в том, что наша политика не изменилась. Джейк Салливан, помощник главы США

Напомним, что глава государства Байден в интервью изданию The Time не исключил использование американских Вооруженных сил для защиты Тайваня в случае вторжения на остров китайских военнослужащих.

Салливан не исключил новые заявления по изъятию активов РФ после встречи Байдена и Макрона.

Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News