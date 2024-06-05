Салливан не исключил новые заявления по изъятию активов РФ после встречи Байдена и Макрона

В Белом доме назвали одну из тем, которую затронут на встрече президенты США и Франции.

В американской администрации могут сделать новые заявления по изъятию замороженных активов России после скорой рабочей встречи лидеров США и Франции Джо Байдена и Эмманюэля Макрона. С таким утверждением выступил на регулярном брифинге с журналистами помощник главы Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Иностранный чиновник ответил на вопросы СМИ, находясь на борту самолеты главы государства, который вылетел из Вашингтона в Париж. Он пояснил, что речь идет о приоритете для властей США.

Это будет существенным пунктом повестки дня. Это связано с тем, что, очевидно, время до саммита "Группы семи" идет, и мы собираемся сделать большой рывок, чтобы увидеть, сможем ли мы получить ясность в отношении этого процесса в течение следующих нескольких дней. Джейк Салливан, помощник главы США

В США заявили, что не планируют направлять военных инструкторов или войска на Украину.

Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News