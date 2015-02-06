Белый дом: принадлежащие Ирану $6 млрд находятся в банке Катара

Джон Кирби оценил стати расходов, на которые могут быть потрачены деньги.

Все принадлежащие Ирану шесть миллиаров долларов, которые ранее были разблокированы, в настоящее время находятся в банке Катара. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга для журналистов в Вашингтоне сделал местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома при президенте Джо Байдене Джон Кирби. Таким образом чиновник отреагировал на вопрос СМИ о денежных средствах, но отказался уточнить, получит ли Тегеран их.

Деньги все еще находятся в катарском банке. <...> Ничего из этой суммы не было потрачено, и у меня нет никакой новой информации по этому поводу на сегодняшний день... Я могу вам сказать только то, что все до единого цента из этой суммы до сих пор лежат в катарском банке. Ни один цент не был потрачен. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

В Белом доме напомнили о том, что деньги могут уйти исключительно на гуманитарные нужды. В частности, потрачены на одобренными США поставщиками задачи, с вязанные с закупкой продовольствия, медикаментов, медицинского оборудования, сельскохозяйственной продукции.

Белый дом: США с 13 октября начинают вывоз американцев из Израиля в Европу.

Фото и видео: YouTube / Fox Business