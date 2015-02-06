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Белый дом: США с 13 октября начинают вывоз американцев из Израиля в Европу

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Джон Кирби раскрыл подробности эвакуации из Ближнего Востока.

Американская администрация приступает с 13 октября к вывозу чартерными рейсами в Европу граждан США, желающих покинуть Израиль.  Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга для журналистов в Вашингтоне сделал местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома при президенте Джо Байдене Джон Кирби.  Чиновник заметил, что возможность вылета получают как американцы, так и их ближайшие родственники. Не исключается, что масштабы эвакуации будут увеличены. На текущий момент речь идет об отправке пассажиров как морем, так и сухопутным путем.

Президент поручил помощникам обеспечить оказание помощи гражданам США, которые хотят покинуть Израиль, и возможность сделать это безопасно. Так что с завтрашнего дня правительство США организует чартерные рейсы, чтобы обеспечить вывоз...Все еще прорабатываются некоторые детали.

Джон Кирби, сотрудник Белого дома

В Белом доме пояснили, что согласно последним данным, в результате эскалации палестино-израильского конфликта на Ближнем Востоке погибли 27 граждан США.  Еще 14 американцев считаются на текущий момент пропавшими без вести. 

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Фото и видео: YouTube / Fox Business

Теги: джон кирби, европа, израиль
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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