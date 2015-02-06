Белый дом: США с 13 октября начинают вывоз американцев из Израиля в Европу

Джон Кирби раскрыл подробности эвакуации из Ближнего Востока.

Американская администрация приступает с 13 октября к вывозу чартерными рейсами в Европу граждан США, желающих покинуть Израиль. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга для журналистов в Вашингтоне сделал местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома при президенте Джо Байдене Джон Кирби. Чиновник заметил, что возможность вылета получают как американцы, так и их ближайшие родственники. Не исключается, что масштабы эвакуации будут увеличены. На текущий момент речь идет об отправке пассажиров как морем, так и сухопутным путем.

Президент поручил помощникам обеспечить оказание помощи гражданам США, которые хотят покинуть Израиль, и возможность сделать это безопасно. Так что с завтрашнего дня правительство США организует чартерные рейсы, чтобы обеспечить вывоз...Все еще прорабатываются некоторые детали. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

В Белом доме пояснили, что согласно последним данным, в результате эскалации палестино-израильского конфликта на Ближнем Востоке погибли 27 граждан США. Еще 14 американцев считаются на текущий момент пропавшими без вести.

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Фото и видео: YouTube / Fox Business