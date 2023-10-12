Белый дом: США не будут помогать Украине бесконечно

Джон Кирби оценил готовность помогать как Киеву, так и Израиль.

Американские власти не будут оказывать военную помощь Украине бесконечно. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга для журналистов в Вашингтоне сделал местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома при президенте Джо Байдене Джон Кирби. Чиновник заметил, что именно в краткосрочной перспективе у администрации США есть возможность поддержать и Украину, и Израиль. Однако специалист отказался сказать конкретно о том, что значит "в краткосрочной перспективе".

Сегодня мы объявили о выделении 200 миллионов, и мы продолжим помогать, сколько сможем, но помощь не будет бесконечной. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

В Белом доме добавили, что речь идет о том, насколько интенсивно ЦАХАЛ (армия еврейского государства) будет тратить боеприпасы и в каком объеме военно-промышленный комплекс Израиля в регионе конфликта сможет обеспечить собственные Вооруженные силы боевыми снарядами.

США заявили о готовности консультативно помогать Израилю для освобождения заложников.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television