Белый дом заявил, что любая атака на американскую инфраструктуру повлечет ответ

Джон Кирби оценил слова Константина Воронцова о "военных" коммерческих спутниках в космосе.

Белый дом заявил, что любая атака на американскую инфраструктуру повлечет за собой оправданный ответ. Соответствующей информацией с иностранными журналистами на пресс-конференции поделился координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) американской администрации Джон Кирби. Таким образом чиновник прокомментировал СМИ слова заместителя руководителя российского департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константина Воронцова в Генеральной Ассамблее ООН. Дипломат упоминал, что частные спутники США задействованы в украинском кризисе, поэтому могут быть законными мишенями для удара для Вооруженных сил РФ.

Любая атака на инфраструктуру США повлечет за собой соответствующий ответ в соответствующем ключе. Мы собираемся продолжать использовать наши средства и привлечем Россию к ответственности, если случится любая подобная атака. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

В Белом доме не заметили ничего необычного во время ядерных учений России.

Фото и видео: YouTube / Defense Flash News

