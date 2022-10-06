Белый дом заявил, что США хотят увеличения предложения энергоносителей

Карин Жан-Пьер рассказала, что США поддерживают регулярные контакты со странами ОПЕК+.

Белый дом заявил, что власти США хотят увеличения предложения энергетических носителей. Соответствующей информацией с журналистами в ходе регулярного брифинга в Вашингтоне поделилась официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене. Карин Жан-Пьер выступила перед СМИ с борта самолета, который отправлялся в штат Флорида. Она подчеркнула, что чиновники поддерживают контакты со странами, входящими в альянс ОПЕК+. Таким образом спикер ответила на вопрос корреспондента о том, связывались ли американцы с государствами ОПЕК+ для того, чтобы попытаться убедить их не сокращать уровень добычи нефти с ноября.

Мы всегда поддерживаем контакты с партнерами - с производителями и потребителями. Не секрет, что президент считает, что предложение энергоносителей должно соответствовать спросу на них. Это важно для мировой экономики. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что страны - участницы соглашения ОПЕК+ на очной встрече в Вене 5 октября договорились о сокращении добычи на 2 миллиона баррелей ежесуточно с ноября 2022 года, а также продлили международную энергетическую сделку до конца 2023 года.

Власти США изучают варианты оказания Кубе помощи в связи с ураганом "Иэн".

Фото и видео: Белый дом