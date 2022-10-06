Власти США изучают варианты оказания Кубе помощи в связи с ураганом "Иэн"

Карин Жан-Пьер рассказала о гуманитарной поддержке пострадавшего государства.

Власти США изучают варианты оказания гуманитарной помощи жителям Кубы в связи с последствиями урагана "Иэн", а также недавним возгоранием на местном нефтехранилище в городе Матансас. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене. Чиновница ответила на вопросы СМИ с борта самолета, вылетающего в штат Флорида.

Власти США продолжают взаимодействовать с правительством Кубы по поводу разворачивающихся гуманитарных и экологических последствий как урагана, так и пожара <...>. Мы оцениваем способы того, как мы можем продолжать помогать. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что стихийное бедствие из-за урагана "Иэн" в прошлый вторник усилилось до третьей категории из пяти по шкале Саффира - Симпсона. Больше всего пострадала провинция Пинар-дель-Рио на западе Кубы, а также Гавана и Артемис. Специалисты установили, что скорость порывов ветра в регионе превысила 50 метров в секунду. Циклон обесточил всю территорию острова.

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Фото и видео: Белый дом