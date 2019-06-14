Белый дом: ОПЕК+ встала на сторону России

Карин Жан-Пьер назвала решение организации ошибочным.

Официальный представитель американской администрации Карин Жан-Пьер заявила о том, что страны-участницы ОПЕК+ встали на сторону России, когда в на очной встрече в Вене 5 октября приняли решение о сокращении добычи нефти на 2 млн б/с с ноября текущего года. Соответствующее заявление чиновница сделала в ходе брифинга с журналистами, выступая на борту самолета, который отправился в пострадавший от урагана "Иэн" штат Флорида.

Очевидно, что ОПЕК+ встала на сторону России после сегодняшнего заявления. И Данное решение окажет влияние на страны с низким и средним уровнем дохода. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

В Белом доме уточнили, что решение о сокращении добычи нефти принято в тот момент, когда глобальной экономической системе приходится реагировать на проводимую Москвой специальную военную операцию на территории Украины. Решение ОПЕК+ Карин Жан-Пьер назвала недальновидным, ошибочным и неправильным. При этом чиновница не стала отвечать на прямой вопрос о том, считает ли Вашингтон для себя надежным энергетическим партнером Саудовскую Аравию. По мнению властей США, члены ОПЕК+ в своем постановлении ориентировались исключительно на собственных интересах.

В Белом доме не стали комментировать предложение Маска возобновить покупку Twitter.

Фото и видео: YouTube / The Union Herald