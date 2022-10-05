В Белом доме не стали комментировать предложение Маска возобновить покупку Twitter

Карин Жан-Пьер призвала не реагировать на данные о частных сделках.

В Белом доме не стали комментировать предложение американского бизнесмена Илона Маска возобновить покупку социальной сети Twitter. Об этом рассказала официальный представитель администрации при президенте Джо Байдене в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне. Карин Жан-Пьер отказалась отвечать на вопрос СМИ по данной тематике.

Мы очень четко говорили, что не комментируем какие-либо детали по поводу потенциальных сделок. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что о том, что Илон Маск предложил возобновить сделку по приобретению мессенджера по изначальной цене в $54,20 за акцию, сообщило ранее агентство The Bloomberg. Специалисты добавили, что предложение от покупателя было официально направлено в письменном формате. Ранее, еще в апреле руководство Twitter объявило, что Илон Маск предложил приобрести соцсеть за 44 миллиардов долларов.

В Белом доме не видят оснований корректировать расстановку своих ядерных сил.

Фото и видео: Белый дом