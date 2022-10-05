В Белом доме не видят оснований корректировать расстановку своих ядерных сил

Карин Жан-Пьер рассказала о готовности Пентагона к любому развитию ситуации.

В США заявили, что не видят оснований корректировать расстановку своих ядерных сил. Соответствующей информацией с журналистами в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене. Карин Жан-Пьер добавила, что власти страны не предусматривают дополнительных признаков подготовки российской стороны к использованию ядерного арсенала.

Я хочу сказать, что мы не видим никаких оснований корректировать расстановку своих ядерных сил. Мы также не видим признаков того, что Россия готовится к <...> применению ядерных вооружений. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

В Белом доме заявили о готовности к диалогу с КНДР, невзирая на ее ракетные пуски.

Фото и видео: Белый дом