Белый дом заявил, что США еще изучают обстоятельства подрыва Каховской ГЭС

Карин Жан-Пьер не стала анонсировать разговор между Байденом и Зеленским.

Сотрудники американской администрации при президенте Джо Байдене еще изучают информацию о подрыве Каховской гидроэлектростанции. Об этом в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтона упомянула официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

Мы все еще оцениваем произошедшее. Мы поддерживаем связь с украинцами. Очевидно, что ущерб и разрушения ужасные. Мы сделаем все, что сможем, чтобы помочь народу Украины. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Пресс-секретарь Белого дома отметила, что указанная дамба находилась под контролем России, которая, по ее мнению, "несет ответственность за разрушения". При этом у чиновницы нет данных о переговорах, которые ведутся между властями США и украинцами по поводу ситуации. Карин Жан-Пьер не смогла представить список тех вещей, в которых нуждается киевский режим и который обсуждался. Дополнительно спикер оставила без ответа вопрос о том, планирует ли американский лидер Джо Байден поговорить со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Белый дом считает критически важными контакты между оборонными ведомствами США и КНР.

Фото и видео: YouTube / Fox Business