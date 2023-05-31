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Белый дом считает критически важными контакты между оборонными ведомствами США и КНР

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Карин Жан-Пьер оцени ла отказ Китая провести встречу с Ллойдом Остиным и Ли Шанфу.

Прямые контакты между представителями американского и китайского оборонных ведомств критически важны для избежания эскалации соперничества между двумя странами до стадии конфликта. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель администрации США при президенте Джо Байдене Карин Жан-Пбер. Таким образом сотрудница Белого дома прокомментировала отказ властей в Пекине провести на полях сингапурской международной  конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в начале июня 2023 года встречу шефа Пентагона Ллойда Остина и его китайского коллеги Ли Шанфу.

Мы высоко ценим переговоры непосредственно между военными, которые позволяют ответственно управлять сложными отношениями. Сохранение открытыми линий связи между США и Китаем - очень ответственная вещь, мы хотим сохранять этот подход. В остальном я советую вам обратиться к Министерству обороны.

Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Карин Жан-Пьер напомнила прессе о прошедшей в Вене 10-11 мая встрече помощника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана и главы канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ван И.

США прокомментировали атаку украинских беспилотников на Москву.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television

Теги: белый дом, карин жан-пьер, китай, ли шанф, ли шанфу, ллойд остин, пентагон
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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