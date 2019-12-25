Белый дом: возможная поездка Пелоси не меняет позицию США по Тайваню

Джон Кирби рассказал о том, что визита законодателя из США не должен навредить отношениям с КНР.

США дали понять мировой общественности о том, что возможные планы спикера палаты представителей Нэнси Пелоси посетить Тайвань не говорят об изменениях политики Вашингтона по отношению к острову и политике "одного Китая". Соответствующей информацией с журналистами во время регулярного брифинга в Вашингтоне сделал местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби. Чиновник полагает, что Белый дом не заинтересован в эскалации напряженности с Пекином из-заданного рабочего визита конгрессмена. В США предпочитают решить все разногласия вокруг Тайваня дипломатическим способом.

США продолжат поддерживать Тайвань, при этом мы будем стремиться сохранять открытыми каналы коммуникаций с Пекином. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

При этом представитель Белого дома уточнил прессе, что Нэнси Пелоси не подтверждала американской администрации своих планов посетить остров в Китае. Однако, по мнению Джона Кирби, законодатель из США имеет на этот визит право. В Вашингтоне полагают, что власти КНР не должны использовать данную ситуацию как предлог для возможной агрессии.

В Белом доме заявили о снижении стоимости бензина в США.

Фото и видео: Белый дом