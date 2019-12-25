Карин Жан-Пьер оценила "хорошие новости" по снижению стоимости бензина в США.

В Белом доме заявили о снижении стоимости бензина в США. Информацией с журналистами во время регулярного брифинга в американской администрации при президенте Джо Байдене поделилась официальная представительница Карин Жан-Пьер. Чиновница объявила о том, что стоимость автомобильного топлива упала до 4,4 доллара за один галлон. Таким образом она прокомментировала достижение пиковых показателей по ценам на бензин, которые фиксировались в июне текущего года в США. Тогда потребители могли получить топливо для транспортного средства за пять долларов за галлон.

На сегодняшний день снижение цен продолжается уже почти семь недель подряд. С июня, когда эта цена достигла своих пиковых значений, снижение составило 81 цент за галлон. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

В Вашингтоне напомнили о том, что цены на бензин в стране продолжают снижаться во всех регионах США. По мнению Карин Жан-Пьер, данный прогресс является "хорошей новостью" для американских семей,которые в среднем имеют по два транспортных средства.

В США считают несерьезным ответ РФ на предложения по обмену заключенными.

Фото и видео: Белый дом