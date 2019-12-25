В США считают несерьезным ответ РФ на предложения по обмену заключенными. Такое заявление в рамках регулярного брифинга в американской администрации при президенте Джо Байдене сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Она уточнила, что Москва внесла ответные инициативы по обмену гражданами, которые находятся под стражей. По мнению Вашингтона, они выдвинули России содержательное предложение и рассчитывают на добросовестные переговоры по данной проблеме.
Было сделано ответное предложение. Мы его не рассматриваем в качестве серьезного ответного предложения.
Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома
По мнению чиновницы, в ответ на американское предложение поступило недобросоветное предложение от РФ. Жан-Пьер подчеркнула, что не планирует вдаваться в подробности ситуации в "вести переговоры отсюда". Однако вопрос с заключенными является для президента США приоритетным, Госдеп также серьезно относится к ситуации.
Белый дом не планирует разговора Байдена с Путиным.
Фото и видео: Белый дом
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