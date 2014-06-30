Белый дом не планирует разговора Байдена с Путиным

Карин Жан-Пьер оценила готовность США к общению на высшем уровне с РФ.

Белый дом не планирует и не организовывает разговор американского президента Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга в Вашингтоне сделала официальный представитель администрации США Карин Жан-Пьер.

Что касается звонка или планов звонка, планов по организации звонка президента президенту Путину нет. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

В пятницу 29 июля по инициативе США состоялся первый за несколько месяцев телефонный разговор между американским государственным секретарем Энтони Блинкеном с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Белый дом не ответил, готов ли Байден назвать Россию "спонсором терроризма".

Фото и видео: Белый дом