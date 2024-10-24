Карин Жан-Пьер прокомментировала данные о якобы происходящем вмешательстве Москвы в выборы США.

Гипотетическое вмешательство России в ноябрьские американские президентские выборы вызывает обеспокоенность у администрации при Джо Байдене. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Иностранная чиновница прокомментировала СМИ возможность вмешательства Москвы в избирательный процесс в США.

Мы будем говорить об этом громко и четко, как и пару недель назад. Но мы также хотим, чтобы американцы знали об этом, доверяли институту проведения выборов, и это то, о чем президент собирается продолжать говорить. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

В администрации Кремля не раз отвергали заявления о том, что Москва якобы пыталась вмешиваться в предвыборные процессы в США.

Белый дом отрицает, что Байден высказался за заключение Трампа в тюрьму.

Фото и видео: YouTube / Defense Now