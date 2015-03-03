Белый дом отрицает, что Байден высказался за заключение Трампа в тюрьму

Карин Жан-Пьер прокомментировала слова лидера США в Нью-Гемпшире о республиканце.

Американская администрация при президенте Джо Байдене отрицает, что глава государства высказался за заключение республиканца Дональда Трампа в тюрьму. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Иностранная чиновница указала СМИ на то, что политик имел в виду отправку члена Республиканской партии под замок именно в политическом ключе. Такое высказывание лидер Белого дома сделал перед СМИ ранее, выступая в штате Нью-Гемпшире.

Четко дал понять, что он имеет в виду. Он сказал, что имеет в виду заключение его под замок в политическом смысле. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что очередные всеобщие выборы в США запланированы на 5 ноября. Кандидатом от республиканцев на них будет Дональд Трамп, от демократов - действующий вице-президент США Камала Харрис.

Байден считает Трампа фашистом.

Фото и видео: YouTube / Defense Now