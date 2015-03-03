Белый дом отрицает, что Байден высказался за заключение Трампа в тюрьму

Американская администрация при президенте Джо Байдене отрицает, что глава государства высказался за заключение республиканца Дональда Трампа в тюрьму. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Иностранная чиновница указала СМИ на то, что политик имел в виду отправку члена Республиканской партии под замок именно в политическом ключе. Такое высказывание лидер Белого дома сделал перед СМИ ранее, выступая в штате Нью-Гемпшире.
Четко дал понять, что он имеет в виду. Он сказал, что имеет в виду заключение его под замок в политическом смысле.
Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома
Напомним, что очередные всеобщие выборы в США запланированы на 5 ноября. Кандидатом от республиканцев на них будет Дональд Трамп, от демократов - действующий вице-президент США Камала Харрис.
Байден считает Трампа фашистом.
Фото и видео: YouTube / Defense Now
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