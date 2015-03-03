Байден считает Трампа фашистом

Карин Жан-Пьер рассказала о том, что республиканец сам называл себя диктатором.

Американский президент Джо Байден считает своего предшественника на посту главы государства Дональда Трампа фашистом. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Иностранная чиновница указала СМИ на то, что бывший председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли и экс-руководитель аппарата сотрудников Белого дома отставной генерал Джон Келли тоже при называли республиканца фашистом. Эти представители работали с Дональдом Трампом в тот момент, когда он находился в Белом доме на руководящей должности, но затем их позиции резко разошлись друг с другом.

Ну, я имею в виду... Да. Он сам говорил, бывший президент говорил, что в первый день стал бы диктатором. Мы не можем это игнорировать. И мы не можем забывать о том, что произошло 6 января 2021 года. Хвалить Адольфа Гитлера - это опасно и отвратительно. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

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Фото и видео: YouTube / Defense Now