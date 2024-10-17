США объявят об очередном пакете вооружений для Украины

Карин Жан-Пьер рассказала о дополнительной поддержке ВСУ.

Американская администрация при президенте Джо Байдена объявляет об очередном пакете военной помощи для армии киевского режима, а у лидера Белого дома запланирован телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Иностранная чиновница указала СМИ на то, что встреча контактной группы по координации поставок оружия для ВСУ на уровне глав государств и национальных правительств, которое должно было состояться на американской авиационной базе "Рамштайн" в Германии в октябре, будет организовано в ноябре.

Президент Байден в ближайшее время, если уже не, поговорит с президентом Зеленским и объявит о новом значительном пакете помощи Украине в области безопасности. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Пресс-секретарь указала, что Джо Байден во время своей рабочей поездки в ФРГ не будет встречаться с Владимиром Зеленским лично.Дополнительно Карин Жан-Пьер также не стала приводить детали визита политика в Европу и будущей встречи контактной группы по Украине в ноябре.

США не рассматривают установление ограничений на применение Израилем их оружия.

Фото и видео: YouTube / Defense Now