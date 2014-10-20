США не рассматривают установление ограничений на применение Израилем их оружия

Американская администрация при президенте Джо Байдене пока что не рассматривает возможность введения ограничений на применение еврейским государством оружия производства США. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Иностранная чиновница таким образом отреагировала на вопрос СМИ о том, будут ли власти предлагать Израилю какие-либо ограничения после информации о том, что местный премьер-министр Биньямина Нетаньяху игнорирует пожелания США и лично Джо Байдена в плане ведения боевых действий в регионе Ближнего Востока. Также пресса попросила прокомментировать обстрел со стороны ЦАХАЛ штаб-квартиры миротворцев Всемирной организации на территории Ливана. Корреспонденты спросили о том, считает ли администрация необходимым присутствие миротворцев ООН в этом государстве.
Нет. Как только у меня она появится, мы сможем вам ответить. Безусловно, мы хотим, чтобы миротворцы были защищены и в безопасности , но мне пока нечего вам сказать по поводу конкретного события.
Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома
Белый дом не уточнил, пройдет ли заседание в формате Рамштайн на уровне министров.
Фото и видео: YouTube / Defense Now
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