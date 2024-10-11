Белый дом не уточнил, пройдет ли заседание в формате Рамштайн на уровне министров

Карин Жан-Пьер рассказала о причинах изменения графика президента США.

Американская администрация при президенте Джо Байдене не уточняет, пройдет ли в ближайшие дни на министерском уровне заседание группы международных союзников киевского режима по координации поставок вооружения в связи с переносом рабочего визита лидера США в Германию. Иностранная чиновница подтвердила сведения о том, что на уровне глав государств и правительств этого совещания, вопреки ранее запланированным графикам, не состоится. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Спикер оставила без ответа вопрос прессы о датах проведения встречи.

Могу сказать, что на уровне лидеров, насколько я понимаю, этот разговор будет перенесен. Об этом я могу сказать. Это точно будет перенесено. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Напоним, что заседание должно было состояться на военно-воздушной базе "Рамштайн" в ФРГ 12 октября. Однако американский президент отказался от зарубежных поездок в Германию и Анголу в связи с прошедшим по стране ураганом "Милтон".

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Фото и видео: YouTube / Defense Now