Джен Псаки оценила план по "нейтральному статусу" Киева для военного альянса.

Белый дом счел проблемой отказ НАТО от политики "открытых дверей". Такое заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель администрации американского президента Джо Байдена. Сша согласны с утверждением Североатлантического альянса в том, что отказ от фундаментального требования стал бы значительной проблемой. Таким образом чиновница прокомментировала инициативы экспертов по закреплению за Киевом статуса нейтральной страны вне военного блока.

Президент Макрон заявил этим утром, что он не использовал данную формулировку…И что завершение политики "открытых дверей" НАТО представляло бы собой проблему. Мы с этим согласны. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Чиновница заметила прессе, что США остаются привержены праву суверенных государств на выработку собственных решений в сфере обеспечении своей национальной безопасности. Вашингтон добавил, что вновь "вы услышите" заявлени союзников и партнеров о единстве во взглядах в отношении взаимодействия с Россией.

Белый дом считает, что КНР не выполняла свои обязательства в рамках торговой сделки с США.

Фото и видео: Белый дом

