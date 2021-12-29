Белый дом считает, что КНР не выполняла свои обязательства в рамках торговой сделки с США

Белый дом считает, что Китай не выполнял свои обязательства в рамках торговой сделки с США. Об этом журналистам на регулярном брифинге в Вашингтоне сообщила официальный представитель администрации президента Джо Байдена. Джен Псаки уточнила, что говорит о 2020 и 2021 годах, на которые пришлась первая фаза экономического соглашения с Пекином.
Аппарат представителя США на торговых переговорах проводит обсуждения с Китаем относительно их действий, касающихся выполнения обязательств по закупке продукции США.
Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома
Американский лидер Джо Байден будет обсуждать дальнейшие шаги государства в этой сфере с представителем США на торговых переговорах Кэтрин Тай. Джен Псаки при этом не стала уточнять прессе, на какие именно шаги политик готов пойти.
Псаки: США воодушевлены переговорами Макрона и Путина.
Фото и видео: Белый дом
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