Псаки: США воодушевлены переговорами Макрона и Путина

В Белом доме рассказали о тесных контактах с Францией.

Официальный представитель администрации американского президента Джен Псаки заявила, что США воодушевлены переговорами французского и российского лидеров Эмманюэля Макрона и Владимира Путина. Такое заявление чиновница сделала во время регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне. США оценили усилия, которые Париж предпринимает по дипломатическому взаимодействию с Москвой ради снижения напряженности вокруг Украины.

Мы воодушевлены любыми усилиями по дипломатическому взаимодействию…Мы до сих пор не можем дать никаких прогнозов того, что будет делать президент Путин. Мы не можем контролировать. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Псаки добавила, что в Вашингтоне в настоящий момент не могут дать оценку того, приблизили ли переговоры Макрона и Путина деэскалацию конфликта на востоке Европы. В ближайшее время президент Джо Байден намерен провести беседу со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. В белом доме подчеркнули, что остаются в очень тесных связях с Парижем на многих уровнях. Глава США дважды за неделю общался с Макроном.

Псаки: США выступают против немедленного ужесточения санкций против "Северного потока —2".

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