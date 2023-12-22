Белый дом счел попыткой запугивания отправку ампул с кровью в штаб-квартиру республиканцев

Карин Жан-Пьер прокомментировала ситуацию произошедшую в Капитолии.

Американская администрация при президенте Джо Байдене назвала попыткой устрашения и осудила отправку неизвестными ампул с кровью в штаб-квартиру Национального комитета Республиканской партии США. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

Мы поступим так же, как мы поступаем постоянно, - осудим любые угрозы политического насилия или запугивание. Этому нет места нигде, особенно в нашей политической полемике. Важно, чтобы мы и далее повторяли, что этому нет места в нашей политике и где-либо. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Полиция Капитолия в Вашингтоне перекрыла доступ в штаб-квартиру Национального комитета Республиканской партии, а также на прилегающие к этому зданию улицы. В результате оперативники пришли к выводу о том, что содержимое ампул не представляет опасности для законодателей и политиков, поле чего все ограничения были сняты. Власти страны сейчас выясняют, кто именно отправил эту посылку.

Белый дом не уточнил, опасается ли публикации записи бесед Байдена со спецпрокурором.

Фото и видео: YouTube / Yahoo Finance