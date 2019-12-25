Сесилия Роуз сообщила, что народ должен получать необходимое продовольствие.

Белый дом подтвердил, что санкции против России не коснулись гуманитарной помощи. В связи с этим фактором чиновники из США будут работать над тем вопросом, чтобы люди получали все необходимое продовольствие. Соответствующее заявление во время регулярного брифинга с журналистами в американской администрации при президенте Джо Байдене сделала руководитель Совета экономических консультантов Сесилия Роуз. Корреспонденты хотели узнать у чиновницы о том, рассматривали ли власти страны вариант с внесением правок в антироссийские ограничения ради отказа от санкций в сфере торговли сельскохозяйственной продукцией.

В санкциях всегда есть исключения в отношении гуманитарных потребностей. Санкции сосредоточены на Путине и его ближайшем окружении и должны позволить минимизировать влияние на российский народ. Сесилия Роуз, представитель Белого дома

Напомним, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко вечером 28 марта заявила о том, что Россия сможет выдержать все наложенные на нее из-за проведения специальной военной операции на Украине санкции. Сенатор полагает, что ограничения сделают более эффективной экономику.

Гутерреш призвал к немедленному прекращению огня на Украине.

Фото и видео: Белый дом