Генсек ООН считает, что режим тишины поможет стране в гуманитарном вопросе.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал к немедленному прекращению огня на Украине. Об этом дипломат рассказал журналистам во время брифинга. Он рассказал, что выступает за обеспечение прогресса на российско-украинских переговорах ради достижения гуманитарных целей. Специалист заметил, что прекращение боевых действий даст возможность для доставки местному населению необходимых средств первой необходимости и медикаментов, а также скажется на безопасном перемещении граждан.

Я призываю к немедленному гуманитарному прекращению огня, чтобы обеспечить прогресс в серьезных политических переговорах, направленных на достижение мирного соглашения на основе принципов Устава ООН. Антониу Гутерреш, генсек ООН

Неделю назад Совет Безопасности ООН не принял российскую резолюцию, которая призывала "к прекращению огня, достигнутому путем переговоров для обеспечения оперативной, безопасной, добровольной и беспрепятственной эвакуации всех гражданских лиц". В документе указывалось на необходимость прийти к соглашению по гуманитарным паузам между Москвой и Киевом. "За" проголосовали только РФ и КНР, а остальные члены Совбеза решили воздержаться.

Генсек ООН раскритиковал Байдена за слова в адрес Путина.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных наций

