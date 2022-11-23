Белый дом: республиканцы заняты "политическими трюками", а не миграционным кризисом

Карин Жан-Пьер оценила работу возможного нового спикера Палаты представителей Конгресса.

Белый дом считает, что члены республиканской партии США заняты "политическими трюками", а не урегулированием миграционного кризиса, который фиксируется на южной государственной границе страны. Таким мнением с журналистами в ходе регулярного брифинга в Вашингтоне поделилась официальный представитель американской администрации при президенте-демократе Джо Байдене. СМИ попросили чиновницу оценить рабочую поездку лидера нынешнего лидера республиканского меньшинства в Палате представителей Конгресса Кевина Маккарти на южную границу. Предположительно, именно этот политик займет пост спикера в новом созыве нижней палаты Конгресса.

Вопрос заключается в том, каков его план? Что он делает, чтобы помочь с ситуацией, которую мы наблюдаем? <...> Он едет туда и делает политический трюк, как и многие республиканцы <...>, но не выдвигает плана, плана того, как помочь нам справиться с проблемой. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Жан-Пьер уточнила, что текущая администрация США смогла предложить план решения проблемы. В частности, президент Джо Байден обеспечил рекордный уровень финансирования для Министерства внутренней безопасности США. Это позволило помочь более чем 23 тысячам работникам ведомства, которые защищают госграницу страны. Также политик представил законодателям всеобъемлющий иммиграционный законопроект.

Байден назвал неприемлемым проведение забастовки железнодорожников в США.

Фото и видео: Белый дом