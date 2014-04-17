Байден назвал неприемлемым проведение забастовки железнодорожников в США

В США негативно оценили для экономики простой поездов

Американский президент Джо Байден назвал неприемлемым проведение забастовки сотрудников-железнодорожников в стране. Соответствующее заявление на борту номер один журналистам в ходе брифинга сообщила официальный представитель администрации в Вашингтоне Карин Жан-Пьер. Чиновница напомнила о том, что ситуация может привести к значительным проблемам для экономической системы США и жителей. Об этом эксперт упомянула перед вылетом в штат Северная Каролина.

Как заявлял президент с самого начала, прекращение работы железнодорожников неприемлемо из-за вреда, который оно нанесет рабочим местам, семьям, фермам, бизнесу Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что один из крупнейших американских профсоюзов для железнодорожников SMART проголосовал против заключенного в сентябре 2022 года при посредничестве администрации Джо Байдена предварительного соглашения с профильными отраслевыми компаниями. Ассоцияция американских железных дорог полагает, что последствия стачки для экономики США станут разрушительными для многих, так как сфера железных дорог включает в себя свыше одного миллиона рабочих мест. Из-за простоя поездов убытки составляют около двух миллиардов долларов ежедневно.

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