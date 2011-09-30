Белый дом: Байден не знал о назначении спец-прокурора по делу Трампа

Карин Жан-Пьер напомнила, что расследования находятся не под контролем Белого дома, а в управлении Минюста США.

Американский президент Джо Байден не знал о назначении министерством юстиции США специального прокурора по уголовному делу бывшего лидера Белого дома Дональда Трампа. Об этом журналистам в ходе регулярного брифинга в Вашингтоне рассказала официальный представитель Карин Жан-Пьер. Чиновница отметила, что эксперт будет вести расследования в отношении законности хранения Трампом секретных правительственных документов в его частном поместье в Мар-а-Лаго штата Флорида.

Президент не знал, мы не знали, нас заранее не оповестили. Я бы переадресовала вас в министерство юстиции. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что Дональд Трамп на текущей неделе заявил о своем намерении вновь баллотироваться в президенты в 2024 году. Действующий глава государства Джо Байден также неоднократно давал понять, что надеется побороться за второй срок в администрации США.

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Фото и видео: Белый дом

