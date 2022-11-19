В США заявили, что продолжают предлагать России идеи по обмену заключенными

Власти США заявили, что продолжают предлагать России идеи по обмену заключенными. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в американской администрации сделала официальный представитель при президенте Джо Байдене Карин Жан-Пьер. Чиновница добавила, что дипломаты и чиновники уточняют инициативы, которые могут выдвинуть Москве в качестве альтернативы по ранее предложенным пунктам. Спикер полагает, что реальные действия российского руководства противоречит публичным заявлениям, которые оно делает.
Продолжаем поддерживать контакт в развитие этого предложения и выдвигать потенциальные альтернативные пути россиянам через все доступные каналы. <...> не смогли серьезно вести переговоры по установленному каналу.
Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома
В Белом доме не стали уточнять, входит ли баскетболистка Бриттни Грайнер в список тех лиц, обмена которыми с Россией добиваются США. Карин Жан-Пьер пояснила, что не может раскрывать такие подробности.
В Белом доме рассказали, как Байден отметит свой день рождения.
Фото и видео: Белый дом
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