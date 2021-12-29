Карин Жан-Пьер заявила, что изменений в рабочем графике президента США нет.

Белый дом прокомментировал приглашение Байдена на Украину. Во время регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне официальный представитель администрации американского президента Джо Байдена рассказала о том, что ей нечего анонсировать относительно новых рабочих поездок. Ранее Владимир Зеленский пригласил коллегу прибыть на Украину "как можно скорее".

В настоящее время у меня нет никаких планов поездок, о которых я могла бы объявить или которые я могла бы в предварительном порядке анонсировать. Карин Жан-Пьер, заместитель прес-ссекретаря Белого дома

Чиновница отказалась подтвердить или опровергнуть прессе официальное получение приглашения от украинской стороны. В Белом доме добавили, что в настоящее время администрация США сосредоточена на продолжение бесед на рабочем уровне.

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Фото и видео: Белый дом