Посол РФ в Сша оценил слова Джейка Салливана об угрозе атаки РФ на Украину во время Олимпиады в Пекине.

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов оценил заявления о "нападении" России на Украину во время Олимпиады в Пекине. Комментарий дипломата приведен на официальной странице ведомства в социальной сети Facebook. По мнению экспертов, Америка просто пускает пыль в глаза западным союзникам, так как Москва не собирается атаковать территорию соседнего государства ни сейчас, во время зимних ОИ-2022, ни после международных спортивных соревнований, ни в будущем. Антонов уточнил, что США ссылаются на собственные разведывательные данные, но не подкрепляют слова никакими доказательствами и нужными деталями.

Антонов считает, что в настоящее время даже местные обозреватели отмечают, что доверие американских граждан к подобным голословным высказываниям со стороны официальных лиц "резко снизилось".

