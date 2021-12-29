Белый дом: Россия согласилась провести телефонный разговор Путина и Байдена в субботу

Джейк Салливан рассказал, на какое время запланировано общение между главами РФ и США.

Россия согласилась провести телефонный разговор между президентом Владимиром Путиным и американским лидером Джо Байденом в субботу. Об этом на регулярном брифинге с журналистами в Белом доме сказал советник президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Чиновник отметил, что общение политиков состоится на фоне новых предупреждений о возможном вооруженном конфликте на Украине. При этом на данный момент Салливан не готов дать конкретные детали по переговорам РФ и США.

Президент Байден и российский президент Путин поговорят в субботу утром (по вашингтонскому времени). Джейк Салливан, советник президента США

Напомним, что в последний раз телефонный разговор Байдена и Путина состоялся в декабре 2021 года. Новые переговоры пройдут во второй половине дня 12 февраля по московскому времени). Ранее Москва предложила провести переговоры в понедельник, но Вашингтон внес встречное предложение о субботе. Оно было принято российской стороной.

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Фото: Белый дом

